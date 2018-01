Infoveranstaltung im Birgdener Bürgerhaus

Bis August soll der Antrag des Fördervereins bei der Bezirksregierung eingereicht werden, in dem neben dem pädagogischen Konzept auch die Finanzierung, Personal und Räumlichkeiten nachgewiesen werden müssen. Ist die Schule einmal gegründet, refinanziert das Land sie zu 87 Prozent.

Die übrigen 13 Prozent werden in erster Linie durch Elternbeiträge geschultert, die in der Höhe vergleichbar mit Kita-Beiträgen sein sollen und sich letztlich am Einkommen der Eltern bemessen werden. Auf gar keinen Fall soll die Amselschule eine verkappte Eliteschule sein.

Neben Maria Montessori orientiert die Amselschule sich an der Jenaplanpädagogik, an Rebeca und Mauricio Wild und an Jean Piaget. Auch beruft der Förderverein sich auf die „Erkenntnisse der modernen Neurowissenschaften“.

Wer Näheres über die Amselschule erfahren will, ist eingeladen zu einer Informationsveranstaltung, die am Samstag, 27. Januar, ab 10 Uhr im Bürgerhaus Birgden, Bahnhofstraße 10, stattfindet. Bis dahin können Interessierte sich auf www.amsel-schule.de schlau machen und auf diesem Wege auch Kontakt aufnehmen.

In Deutschland gibt es bereits eine beachtliche Zahl an vergleichbaren Schulen. 93 von ihnen sind im Bundesverband der Freien Alternativen Schule (BFAS) organisiert, hinzu kommen 14 Initiativen wie die im Kreis Heinsberg, deren Schulen erst noch gegründet werden sollen.

Laut BFAS besuchen 7500 Schüler die Schulen, von denen die meisten Ganztagsschulen sind und manche eine Kita vorgeschaltet haben. Auch die Kreis Heinsberger Initiative soll dem Verband mittelfristig beitreten.