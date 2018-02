FDP-Abgeordneter freut sich: Dremmener Kreisverkehr im Erhaltungsprogramm

Der FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen freut sich, dass der Kreisverkehrsplatz in Heinsberg-Dremmen (L 227/K 5) in das Erhaltungsprogramm für Landesstraßen 2018 aufgenommen worden sei. Für die Sanierung stünden 350 000 Euro zur Verfügung. „Das ist ein positives Signal für die Erhaltung der Infrastruktur im ländlichen Raum und ein weiterer Schritt in Richtung einer Trendwende. Mit dem Masterplan zur Umsetzung des Fernstraßenbedarfsplans und dem Arbeitsprogramm 2018 hat die NRW-Koalition bereits ein Zeichen für den Erhalt der Straßeninfrastruktur gesetzt. Ich freue mich besonders darüber, dass nun erneut ein Heinsberger Projekt von Seiten des Landes gefördert wird., so Lenzen.