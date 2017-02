Frank Kindervatter ist neuer NEW-Chef

Mönchengladbach / Kreis Heinsberg. Am 1. Februar hat Frank Kindervatter (50) den Vorstandsvorsitz der NEW AG von Friedhelm Kirchhartz übernommen. Zudem ist er Geschäftsführer der NEW Kommunalholding GmbH.

Kindervatter ist seit 2001 mit der NEW verbunden. Der studierte Diplom-Betriebswirt leitete zehn Jahre als Geschäftsführer die Geschicke der Niederrheinwerke Viersen und wechselte 2011 in den Vorstand der NVV, beides Vorgängerunternehmen der NEW.

„Die NEW ist der größte Energieversorger am Niederrhein. Damit dies auch in den schwierigen Zeiten der Energiewende so bleibt, werden wir uns stärker als Motor von Innovationen positionieren – ob bei der Elektromobilität oder im Bereich Smart Meter“, so Kindervatter. Mit Armin Marx (56) bildet er das neue Vorstandsduo des Energiedienstleisters, der auch Tochterunternehmen im Kreis Heinsberg hat.

„Unser besonderer Dank gilt Friedhelm Kirchhartz. Er hat in all den Jahren bei der NEW besondere Akzente gesetzt. Ein Meilenstein war die Gründung der heutigen NEW AG“, so NEW-Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Hans Peter Schlegelmilch.