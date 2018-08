Kreis Heinsberg - „Fit fürs Schwimmbad“ lautet das Motto

Kreis Heinsberg. Nach dem Auftakt in der Gemeinde Waldfeucht mit Grundschulkindern wurde nun zum zweiten Mal das Projekt „Fit fürs Schwimmbad“ – diesmal in Hückelhoven – erfolgreich umgesetzt.

Initiiert vom Kommunalen Integrationszentrum und dem Kreissportbund (Handlungsfeld „Integration durch Sport“) sowie dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes und unterstützt vom Schulamt des Kreises standen diesmal zugewanderte muslimische Frauen mit Töchtern im Mittelpunkt. Ziel des Projektes, das in diesem Monat im Hallenbad Hückelhoven realisiert wurde, sind der Schutz vor dem Ertrinken, besonders in offenen ungeschützten Gewässern, das Kennenlernen der Baderegeln, die Möglichkeiten, an Freizeitangeboten teilnehmen zu können, die Teilnahme am Sportunterricht in der Schule, die Wassergewöhnung und das Interesse am außerschulischen Sport und dem Vereinsleben zu wecken.

Weil die Stadt Hückelhoven sich sehr engagiert zeigte, das Hallenbad und ausschließlich weibliches Personal stellte, damit alle Frauen teilnehmen konnten, stand der Durchführung nichts mehr im Wege, berichtete die Pressestelle des Kreises. Sieben Frauen und Mädchen haben regelmäßig teilgenommen und beachtliche Erfolge erzielt, was vor allem am sehr engagierten Einsatz der Übungsleiterinnen lag. Zwei Teilnehmerinnen schlossen immerhin mit dem Seepferdchen ab, die Übrigen wünschten sich eine Fortsetzung, um das Schwimmen richtig erlernen und auch das Seepferdchen erwerben zu können. Auch die Mundpropaganda der Teilnehmerinnen funktionierte gut, so dass weitere Anfragen muslimischer Frauen und ihrer Töchter vorliegen. Damit kann das erfolgreiche Projekt laut Kreis fortgesetzt werden.