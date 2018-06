Fotoausstellung begleitend zur Gala

Begleitend zur Gala wird der Heinsberger Fotograf Hans-Josef Jansen im Foyer der Begegnungsstätte Fotos mit Schülerinnen der Ballettschule zeigen, die er in ganz ungewöhnlichen Umgebungen gemacht hat, etwa in einem Betonwerk in Ratheim, in einem alten Gewächshaus in Karken oder bei der Selfkantbahn. In dieser Kulisse ist die derzeitige Prima Ballerina der Schule, Fiona Jendretzky aus Karken, im Foto zu sehen.

„Die Welt ist eine Bühne“ nennt Jansen dieses Fotoprojekt. „Ich verlagere diese großartige Kunst vom Ballettsaal in die freie Natur, auf die Straße, an Orte eben, die nicht balletttypisch sind“, sagt er. „Das Grazile steht somit oft im Kontrast zur Aufnahmesituation.“

Die Hälfte seiner rund 80 Schwarz-Weiß-Aufnahmen zum Thema zeigt er während der beiden Veranstaltungstage. Die andere Hälfte ist bereits ab 12. Juni bis zum 26. August im Museumscafé Samocca in Heinsberg zu sehen.