St. Josef: 290 Mitarbeiter, 450 betreute Menschen

Zu St. Josef, der Alten- und Pflegeheime St. Josef gGmbH mit Sitz in Selfkant-Höngen, deren Träger die Vereinigung der Caritasschwestern vom heiligen Josef Selfkant ist, gehören die Alten- und Pflegeheime in Selfkant-Höngen und Heinsberg Waldenrath sowie weitere vier ­Tageseinrichtungen in Heinsberg, Oberbruch, Wegberg und Erkelenz.

Das Unternehmen beschäftigt rund 290 Mitarbeiter und betreut insgesamt rund 450 Menschen. Ihren Ursprung nahm die Arbeit der Vereinigung der Caritasschwestern vom heiligen Josef vor 90 Jahren in Höngen mit einer eigenen Einrichtung. Seit jenem Jahr ist auch das Haus in Waldenrath im Besitz der Vereinigung.