Kreis Heinsberg - „Fairer Handel“: Votum gegen die Zertifizierung

Kreis Heinsberg.

Das Thema „Fairer Handel“ hatte schon in und nach der Kreisausschusssitzung in der vergangenen Woche für Zündstoff gesorgt. Auch im Kreistag, der am Donnerstagabend unter dem Vorsitz von Landrat Stephan Pusch (CDU) im Heinsberger Kreishaus tagte, konnte keine Einigung erzielt werden.