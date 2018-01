Euregio-Turnier: Endrunde der Mädchen ist komplett Von: sie

Letzte Aktualisierung: 25. Januar 2018, 13:42 Uhr

Kreis Heinsberg. Das verspricht eine spannende Endrunde zu werden. Beim 28. Euregiofußballturnier der Ganztagshauptschule in der Schlee in Hückelhoven haben sich die Favoriten des Mädchenturniers schnell heraus kristallisiert. In der Gruppe A dominierten die Mannschaften des Cusanus-Gymnasiums Erkelenz und der Bettine-von Armin-Gesamtschule Hilden-Langenfeld.