Kreis Heinsberg - Euregio-Pferdeschau in Aachen mit Züchtern aus dem Kreis Heinsberg

Euregio-Pferdeschau in Aachen mit Züchtern aus dem Kreis Heinsberg Letzte Aktualisierung: 26. Juni 2018, 15:07 Uhr

Kreis Heinsberg. Die Pferdefreunde freuen sich schon auf den Termin: Am Sonntag, 1. Juli, findet die achte Euregio-Pferdeschau mit Stuteneintragung sowie Zucht- und Fohlenschau im Dressurstadion in der Aachener ­Soers an der Hubert-Wienen-Straße statt.