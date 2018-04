Kreis Heinsberg.

Für das mehr als 2500 Schüler zählende Berufskolleg des Kreises Heinsberg in Erkelenz an der Westpromenade soll im Jahr 2020 ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gehen: Dann soll die Schule, die bislang für ­Feierlichkeiten ihre Pausenhalle nutzen muss, ein Forum erhalten.