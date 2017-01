Waldfeucht-Haaren.

„Betet in Liebe an der Gruft des Hochehrwürdigen Herrn Joh. Gottf. Hanrath geb. zu Kirchhoven... und gest. den 7. Dec. 1846 im 45. Jahre seines Priesterstandes und im 43. seines Pfarramtes hier selbst, Friede seiner Seele“ – in diesen Tagen jährt sich die Aufrichtung des steinernen Kreuzes hinter der Apsis der Pfarrkirche zum 170. Male. Sie erinnert – wie seit 2004 eine Straßenbezeichnung im Ortsteil Haaren – an den Erbauer der Haa-rener Pfarrkirche Johann Gottfried Hanrath.