Erfolgreicher Abschluss: Junge Basis für neue Ziele

Kreis Heinsberg. Bei der Kreissparkasse Heinsberg freuen sich 20 Auszubildende über den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zum Bankkaufmann und zur Bankkauffrau. Die jungen Banker hatten in ihrer Ausbildungszeit neben den fachlichen Ausbildungsthemen anspruchsvolle und ehrgeizige Projekte entwickelt und realisiert.

So wurden Kunden professionell in der Azubi-Filiale in Boscheln beraten, Schüler erhielten aus erster Hand einen Eindruck über die Ausbildung in der Sparkasse, und Flüchtlinge bekamen die Chance, im Rahmen eines Praktikums die Sparkasse besser kennenzulernen. Dafür waren die ehemaligen Auszubildenden der Sparkasse verantwortlich.

Der Vorstandsvorsitzende Thomas Pennartz gratulierte dem Ausbildungsjahr zum erfolgreichen Abschluss. „Die jungen Kolleginnen und Kollegen haben mit ihrer Ausbildung eine hervorragende Basis für ihren beruflichen und persönlichen Lebensweg geschaffen und können nun weitere berufliche Ziele anstreben.“

Mit vielen guten Wünschen erhielten die jungen Banker ihre Prüfungszeugnisse der Industrie- und Handelskammer und die Abschlusszeugnisse der Berufsschule im Rahmen der Feierstunde. Ein besonderer Dank galt den anwesenden Eltern und Partnern für die familiäre Unterstützung während der Ausbildungszeit.