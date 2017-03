Entwicklungsminister Gerd Müller spricht in Geilenkirchen

Kreis Heinsberg. Auf Einladung des Heinsberger CDU-Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers kommt Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller (CSU) in den Kreis. Das Thema seines Vortrags: „Globalisierung gerecht gestalten – Deutschlands Rolle in der Welt“.

Der Minister spricht am Freitag, 24. März, ab 15.30 Uhr in den Räumen der Firma Hansen Korbwaren in Geilenkirchen (An der Friedensburg 20).

Nach dem Vortrag besteht die Gelegenheit zu Fragen und Anmerkungen an den Minister. Die Moderation übernimmt dabei der Abgeordnete Wilfried Oellers. Interessierte Bürger werden gebeten, sich zur Veranstaltung bis 22. März per E-Mail an ­wilfried.oellers.wk@bundestag.de oder unter Telefon 02452/9788120 anzumelden.