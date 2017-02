Energieversorger-Auszeichnungen: Freude bei lekker und WEP

Kreis Heinsberg. Das Energieverbraucherportal hat die lekker Energie GmbH in Heinsberg erneut als Top-Lokalversorger in der Sparte Strom ausgezeichnet. Die WEP ist in Hückelhoven erstmals der Top-Lokalversorger 2017.

Die Auszeichnung Top Lokalversorger 2017 erhielten nur Grundversorger, die im eigenen Grundversorgungsgebiet an einem bestimmten Stichtag im Januar im Ranking des Portals einen der ersten drei Plätze belegten.

Als einziges Vergleichsportal Deutschlands bewertet das Energieverbraucherportal nicht nur die Preise eines Anbieters, sondern auch das regionale Engagement, die Verbraucherfreundlichkeit und das Umweltbewusstsein. In die Bewertung fließt der Energiepreis zu 80 Prozent ein. Regionales Engagement, Service und Umweltbewusstsein werden zu 20 Prozent berücksichtigt.

Zum vierten Mal in Folge

„Wir freuen uns sehr über die vierte Auszeichnung in Folge“, so Simone Deckers, Leiterin Vertrieb Privat- und Gewerbekunden der lekker Energie. „Zur guten Bewertung hat nicht nur unser günstiges Ökostromangebot beigetragen. Toll finden wir, dass das Energieverbraucherportal auch unsere Sponsoring-Aktivitäten in Heinsberg, das Förderprogramm für Elektromobilität oder den direkten Kundenkontakt im lekker Energieladen gewürdigt hat.“

Die WEP ist in Hückelhoven erstmals der Top-Lokalversorger 2017. Die begehrte Auszeichnung erhielt die WEP im Rahmen dieses Wettbewerbs, bei dem neben dem Preis vor allem auch lokale Kriterien, wie zum Beispiel Freundlichkeit, Transparenz und Kundennähe bewertet werden.

In den Bereichen Service, Regionales Engagement und Sicherheit im Internet holte die WEP nach eigenen Angaben sogar die maximale Punktzahl. Insgesamt wurden rund 40 Kriterien von den Prüfern bewertet.

Siegel als Ansporn

„Es ist für uns eine große Freude“, so Geschäftsführer Christoph Langel anlässlich der Siegelverleihung im Hause der WEP, „im Jahr 2017 nun erstmals diese Auszeichnung für unsere Produkte Strom und Gas zu erhalten. Sie zeigt, dass unsere Ausrichtung auf nachhaltige und sehr kundenorientierte Produktangebote vom Markt gewürdigt wird.“

„Für uns ist die Verleihung des Siegels ein Ansporn, auch weiterhin für unsere Kunden und unsere Region der erste Ansprechpartner in Sachen Energie zu sein.“ Mit diesen Worten nahmen Christoph Langel und sein Kollege Fabian Brücher bei der WEP in ­Hückelhoven das Siegel aus den Händen von Dr. Uwe Pöhls vom Energieverbraucherportal entgegen.