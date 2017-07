Eltern und Erzieher helfen bei Bau: Neues Spielgerät für AWO-Kita

Waldfeucht-Braunsrath.

Wenn unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Professionen an einem Ziel arbeiten, führt dies häufig zu spannenden Ergebnissen. So war es auch bei einer Aktion der AWO-Kindertagesstätte in Waldfeucht-Braunsrath. Die Kinder freuten sich auf ihr neues Spielgerät auf dem Außengelände.