Electrisize in Erkelenz: Verkehr, Sicherheit und Eintrittskarten

Kreis Heinsberg. In der kommenden Woche wird Haus Hohenbusch in Erkelenz wieder zum Schauplatz des Festivals Electrisize. Sicherheit bei der Anreise und auf dem Gelände hat für die Veranstalter große Bedeutung. So soll auch in diesem Jahr die Kreisstraße 29 zur Einbahnstraße werden.

Mehr zum Thema

K29 als Einbahnstraße

Damit die mehr als 10.000 erwarteten Besucher sicher zum Festivalgelände gelangen können, setzen die Organisatoren der Erkelenzer Agentur KulturGarten in Absprache mit der Stadt Erkelenz auf das bewährte Konzept der vergangenen Jahre: Die Hetzerather Straße (K29) wird von Matzerath (Kreisverkehr Hückelhovener Straße) bis zum Ortseingang von Hetzerath zur Einbahnstraße.

Von Freitagvormittag (11. August) bis Sonntagmittag (13. August) kann die Straße nur von Matzerath kommend in Richtung Hetzerath befahren werden. Für die Gegenrichtung wird eine Umleitung über Doveren und Houverath ausgeschildert.

Shuttle-Bus vom Bahnhof

Für den sicheren Weg zum Festival raten die Organisatoren ohnehin von der Anreise mit dem Auto ab. Zwar gibt es einen ausreichend großen, kostenpflichtigen Parkplatz, Veranstalter Michael Frentzen empfiehlt aber die Anreise per Shuttle-Bus: „Das ist sicher, bequem und selbstverständlich kostenlos.“

Der Bus pendelt an beiden Festivaltagen Freitag (11. August) und Samstag (12. August) im 30-Minuten-Takt zwischen dem Erkelenzer Bahnhof und dem Festivalgelände, für die sichere Rückfahrt sorgen Busse im 10- bis 20-Minuten-Takt. Der vollständige Fahrplan wird unter www.electrisize.de veröffentlicht.

Am Festivalgelände setzen die Organisatoren wie in den Vorjahren auch auf gründliche Sicherheitskontrollen der Besucher. „Damit alle Gäste entspannt feiern können, überprüft unser Sicherheitsdienst alle mitgeführten Taschen, Rucksäcke und Gegenstände“, erklärt Organisator Raphael Meyersieck.

In den Hauptanreisezeiten – voraussichtlich Freitag ab 18 Uhr sowie Samstag ab 16 Uhr – könne es daher zu Wartezeiten am Einlass kommen, auch wenn ausreichend Sicherheitskräfte vor Ort seien. „An dieser Stelle geht Gründlichkeit ganz klar vor Schnelligkeit“, so Meyersieck.

Ticket-Vorverkauf

Wer sich noch ein Ticket für das größte Festival der Region sichern will, muss sich nach Angaben der Organisatoren beeilen: Einige ­Ticket-Arten sind bereits vergriffen, für die verbleibenden Tickets endet der Vorverkauf unter www.electrisize.de spätestens am Mittwoch, 9. August – ein früherer Ausverkauf ist möglich.

Beim Electrisize-Festival legen in diesem Jahr auf vier Bühnen über 70 DJs auf, darunter internationale Stars wie Danny Avila aus Spanien, der Australier Will Sparks und der deutsche Top-DJ Tujamo.