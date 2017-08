Electrisize-Festival ist ausverkauft

Kreis Heinsberg. Premiere für das Electrisize-Festival: Zum ­ersten Mal ist das größte Festival der Region schon Tage vor der Eröffnung ausverkauft.

Mehr zum Thema

Am ­kommenden Wochenende werden auf dem Gelände von Haus Hohenbusch (Stadt Erkelenz) fast 15.000 Gäste erwartet, wurde am Montag mitgeteilt. Am vergangenen Samstag war es so weit: Alle Tickets waren vergriffen. „Das ist eine tolle Nachricht für das ganze große Team“, freuten sich die Organisatoren Michael Frentzen und Raphael Meyersieck vom Electrisize-­Veranstalter Kultur-Garten. Seit einem Jahr laufen die Vorbereitungen für das größte Festival der Region mit fünf Bühnen, über 80 DJs und einem großen Campingplatz.

Zum ersten Mal gibt es damit in diesem Jahr keine Tageskasse mehr – allerdings haben sich mehr Menschen als je zuvor im Vorverkauf Karten für Electrisize gesichert. Für den Campingplatz neben dem Festivalgelände sind noch Tickets verfügbar, ebenso können Parktickets bereits im Vorfeld online bestellt werden unter www.electrisize.de. Am Festivalgelände kann es trotz der großen Einlassanlagen in den Hauptanreisezeiten zu ­Wartezeiten am Einlass kommen, voraussichtlich Freitag ab 18 Uhr und Samstag ab 16 Uhr, so de Angaben vom Veranstalter. Denn wie in den Vorjahren würden die Organisatoren auf gründliche Personenkontrollen durch Sicherheitskräfte setzen.