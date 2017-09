NRW-Präsidentin der Bundesbank: Margarete Müller

Margarete Müller, die bei der Veranstaltung am 14. September als Gastreferentin erwartet wird, ist bei der Deutschen Bundesbank als Präsidentin der Hauptverwaltung in Nordrhein-Westfalen tätig.

Sie stammt aus dem Kreis Heinsberg. Geboren 1956 in Wegberg, absolvierte sie von 1971 bis 1974 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Kreissparkasse Heinsberg.

Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wuppertal (Diplom-Ökonomin) von 1975 bis 1982 und einer Station als Finanzanalystin bei der Dresdner Bank (Frankfurt) trat sie am 1. September 1982 in die Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen ein.

Ihre Stationen: 1984–2002: Leitende Tätigkeiten in den Filialen Aachen, Mönchengladbach, Moers und Düsseldorf sowie in der Abteilung Betriebsorganisation der Landeszentralbank; 2002–2004: Direktorin der Filiale Mönchengladbach; 2004–2006: ­Direktorin der Filiale Aachen; 2006–2011: Referatsleiterin Bonitätsanalyse und Wertpapiere der Hauptverwaltung in Nordrhein-Westfalen; 2011–2013: Bereichsleiterin Innen- und Filialbetrieb der Hauptverwaltung in Hessen; seit Oktober 2013: Präsidentin der Hauptverwaltung in Nordrhein-Westfalen.