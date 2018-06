Von Marktständen mit Projektinfos bis zu Vorführungen einer Hundestaffel

Beim Marktplatz Ehrenamt am ­Samstag, 30. Juni, von 14 bis 18 Uhr auf dem Gelände des DRK-Kreisverbandes Heinsberg in Erkelenz (Zur Feuer­wache 8) soll die vielfältige Arbeit des Roten Kreuzes präsentiert werden. ­Ehrenamtler des DRK stellen sich und ihre Projekte an Marktständen vor. ­Dabei reicht das Spektrum vom Katastrophenschutz bis zur Jugendarbeit, von der Arbeit mit älteren und geflüchteten Menschen bis zu Angeboten im Kreativatelier oder in der Kleiderstube.

Außerdem erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Mitmach-Aktionen, Menschenkicker, Hüpfburg, Kinderschminken und anderen Attraktionen. Auf dem Programm stehen auch Vorführungen einer Hundestaffel und Einsatzsimulationen. Die Schirmherrschaft zu dieser Veranstaltung hat der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch, übernommen.