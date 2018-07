Drei Führungen durch Borussia-Ausstellung im Begas-Haus Letzte Aktualisierung: 18. Juli 2018, 10:40 Uhr

Kreis Heinsberg. Das Museum Begas-Haus an der Hochstraße in Heinsberg bietet für die neue Ausstellung „Heimspiel. Menschen bei Borussia“ drei Führungen mit dem Künstler und Fotografen Markus Bullik jeweils sonntags am 22. und 29. Juli sowie am 19. August an, jeweils um 14.30 Uhr.