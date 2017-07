Gangelt.

An sich könnte sich Gangelts Bürgermeister Bernhard Tholen (CDU) gelassen zurücklehnen. Das Freizeitgelände am Gangelter Kahnweiher ist eine Attraktion und lockt viele Besucher an. Aber Gangelts Bürgermeister denkt nicht daran, auf „Stillstand“ zu schalten und nach 20 Jahren erfolgreicher Arbeit in Gangelt die Füße hochzulegen.