Die Spargelfahrten sind beliebte Geschenkidee

Kreis Heinsberg. Auch in diesem Jahr macht die Selfkantbahn ihren Fahrgästen wieder ein besonderes kulinarisches Angebot: die Spargelfahrten mit der Selfkantbahn. An jedem Sonn- und Feiertag in der Zeit vom 30. April bis 25. Juni (außer an den beiden Pfingsttagen) können die Besucher eine geruhsame Fahrt in einem historischen Zug der Museumseisenbahn mit einem Spargelessen verbinden, begleitet von einem guten Tropfen.

Der Spargel kommt frisch aus der Spargelregion Heinsberg auf den Tisch, versprechen die Organisatoren von der Selfkantbahn. Die Fahrten in einem der Züge der letzten noch erhaltenen schmalspurigen Dampfkleinbahn in Nordrhein-Westfalen mit ihren teilweise über 120 Jahre alten Wagen beginnen am Bahnhof Geilenkirchen-Gillrath oder am Bahnhof Gangelt-Schierwaldenrath.

Unterwegs gibt es ein Begrüßungsgetränk im Buffetwagen. Ein mehrgängiges Menü mit Spargel wird im Restaurant „Zur Selfkantbahn“ am Bahnhof Schierwaldenrath um 12.45 oder 14.15 Uhr serviert (auf Wunsch auch zu anderen Uhrzeiten).

In der großen Fahrzeughalle am Bahnhof Schierwaldenrath können die Gäste die sehenswerte Sammlung historischer Dampf- und Dieselloks sowie Personen- und Güterwagen aus allen Epochen der deutschen Kleinbahngeschichte besichtigen, sofern die fahrbereiten Fahrzeuge unter den Sammlungsstücken nicht gerade auf der Strecke im Einsatz sind.

Pauschalangebot

Die Spargelfahrten mit der Selfkantbahn haben sich inzwischen als beliebte Geschenkidee sowohl für Spargelliebhaber als auch für Eisenbahnfreunde erwiesen. Das Pauschalangebot umfasst das Begrüßungsgetränk im Buffetwagen, das Spargelmenü und beliebig häufige Fahrten mit den Zügen der Selfkantbahn am Geltungstag.

Es kostet 33,50 Euro für Erwachsene und 27 Euro für Kinder bis einschließlich 15 Jahre und kann gebucht werden am Bahnhof Schierwaldenrath unter Telefon 02454/6699 oder bei der Geschäftsstelle der Selfkantbahn in Aachen unter 0241/82369 oder per E-Mail an spargel@selfkantbahn.de. Da die Zahl der Plätze für die Spargelfahrten begrenzt ist, wird empfohlen, die Kartenwünsche frühzeitig anzumelden.

Die historischen Dampfzüge fahren ab Gangelt-Schierwaldenrath um 11.15, 13.00, 14.40 und 16.10 Uhr. Um 17.35 Uhr fährt ein historischer Dieseltriebwagen. Ab Geilenkirchen-Gillrath fahren die Dampfzüge um 12.00, 13.45, 15.15 und 16.45 Uhr sowie um 17.55 Uhr ein historischer Dieseltriebwagen.

Jeweils an den Sonntagen 30. April, 21. Mai und 18. Juni lassen sich die Spargelfahrten mit den Führungen für kleine und für große Leute verbinden. Die Führungen sind kostenlos und finden mehrmals nachmittags (um 12.30, 14.15 und 15.45 Uhr) am Bahnhof Schierwaldenrath statt.