Die Selfkantbahn erinnert an vergangene Zeiten

Kreis Heinsberg. Bei der Selfkantbahn steht am Samstag, 23. September, und Sonntag, 24. September, das Herbst- und Erntedankfest auf dem Terminkalender. Zuckerrüben und Dünger, Kartoffeln und Kisten: Alles, was heute auf der Straße transportiert wird, wurde früher mit der Eisenbahn befördert. Die Selfkantbahn erinnert an diese vergangenen Zeiten.

Sie zeigt den Rangierbetrieb mit historischen Güterwagen im Bahnhof Schierwaldenrath. Anschließend wird der Transport durch Güterzüge auf der Schiene demonstriert, wie er noch vor 60 Jahren das Bild der rheinischen Kleinbahnen in den ländlichen Gebieten geprägt hat. So wird am Samstag und am Sonntag bei der Selfkantbahn die Vergangenheit wieder lebendig!

In der großen Fahrzeughalle und auf den Gleisanlagen am Bahnhof Schierwaldenrath können die Gäste die Sammlung historischer Dampf- und Dieselloks sowie Personen- und Güterwagen aus allen Epochen der deutschen Kleinbahngeschichte besichtigen, sofern die betriebsfähigen Fahrzeuge nicht gerade auf der Strecke im Einsatz sind.

In der Fahrzeughalle steht eine Fülle von Angeboten für die Besucher bereit: Amateurfunker werden ihr Hobby vorstellen. Es werden Eisenbahnartikel speziell für Modellbahnliebhaber angeboten. Es gibt ein reichhaltiges Sortiment handwerklicher und kunstgewerblicher Arbeiten. Passend zum Erntedankfest werden regionale Produkte angeboten. Außerdem ist eine Rassegeflügelschau zu sehen.

In den Buffetwagen können während der Fahrt mit dem Dampfzug Kaffee und Kuchen genossen werden. Die Bahnhofsgaststätte ist für den kleinen oder großen Hunger der Gäste gerüstet.

Am Samstag fahren die Dampfzüge zwischen 11 und 18.30 Uhr und am Sonntag zwischen 10 und 17.30 Uhr ab Schierwaldenrath nach Gillrath und zurück. Am Samstag sollen die Züge am Abend am Bahnhof Schierwaldenrath fotogen aufgestellt werden.

Der Mühlenexpress, ein Oldtimerbus von 1953, fährt am Sonntag vom Bahnhof Schierwaldenrath aus mehrmals zu Windmühlen in der Umgebung. Dort können Fahrgäste die historische Technik der Mühlen kennenlernen.

Kostenlose Parkplätze stehen am Bahnhof Schierwaldenrath und in der Nähe des Bahnhofes Gillrath zur Verfügung.

Mit diesem Fest endet die Fahrsaison der Selfkantbahn in diesem Jahr. Die nächsten Züge sind dann wieder im Dezember für die Nikolausfahrten unterwegs.

Auskünfte: Telefon 0241/823 69 und 02454/6699 sowie per E-Mail an info@selfkantbahn.de.