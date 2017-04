43 Stationen bei der Kunsttour am 7. Mai. Informationen im Internet und Flyer.

43 Stationen sind bei der 15. Kunsttour, dem Tag der offenen Ateliers und Galerien in der Freizeit-Region Heinsberg, am Sonntag, 7. Mai, in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet; einige von ihnen gewähren bereits am Vortag Einlass.

Die Internetseite – zu finden unter www.kunsttour-hs.de – hält alle notwendigen Informationen bereit und ist das ideale Planungsinstrument für die ganz persönliche Kunsttour.

Ein praktischer Flyer für die Jackentasche soll einen kurzen und schnellen Überblick geben.

Zu den Sponsoren der Kunsttour gehören die Kunststiftung der Kreissparkasse, NEW und Minkenberg Medien.

Als Medienpartner begleitet unsere Zeitung wie in den Vorjahren diese beliebte Kunst- und Freizeit-Aktion im Kreis Heinsberg.

Wie 2015 und 2016 ist die Kunsttour im Kreis Heinsberg zudem ­wieder Projektpartner beim Projekt „Auf zur Kunst!Routen in der Region Aachen“, das von der regionalen ­Kulturpolitik gefördert wird.