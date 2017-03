Kreis Heinsberg.

„Wir werden die drittstärkste Partei in Nordrhein-Westfalen.“ Mit dieser klaren Zielsetzung stimmte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und integrationspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Dr. Joachim Stamp, seine Parteifreunde beim FPD-Kreisparteitag in der Stadthalle (Begegnungsstätte) in Heinsberg auf die Landtagswahl am 14. Mai ein.