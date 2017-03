Bis zum 6. März sind Anmeldungen möglich

Für das Internationale Frauenfrühstück am 11. März können sich interessierte Frauen bis zum 6. März unter Telefon 02431/85248 (Elke Bodewein) oder 02431/85218 (Anja Minkenberg) oder per E-Mail an elke.bodewein@erkelenz.de oder anja.minkenberg@erkelenz.de anmelden.