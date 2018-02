Kreis Heinsberg.

Dezernent Philipp Schneider soll ab 1. April neuer Allgemeiner Vertreter des Landrates in der Kreisverwaltung werden. Dies hat der Kreistag am Donnerstagabend entschieden. In der offenen Abstimmung gab es ein einstimmiges Votum für den Vorschlag von Landrat Stephan Pusch (CDU).