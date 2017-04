Deutsches Rotes Kreuz bittet Bevölkerung um Kleiderspenden

Kreis Heinsberg. Die Kleidersammlung vom Deutschen Roten Kreuz im Nordkreis – Erkelenz, Hückelhoven und Wegberg – hatte am 8. April 28,64 Tonnen erbracht. Ein gutes Ergebnis, das sich der DRK-Kreisverband Heinsberg in vergleichbarer Höhe jetzt für die Sammlung am Samstag, 6. Mai, im Südkreis erhofft.

65.000 Kleider­säcke werden an die Haushalte in den Städten Übach-Palenberg, Geilenkirchen, Heinsberg und Wassenberg sowie in den Gemeinden Selfkant, Gangelt und Waldfeucht verteilt.

Die gefüllten Säcke werden am Sammeltag morgens ab 8.30 Uhr vor den Haustüren abgeholt werden. „Neben tragbarer oder beschädigter Oberbekleidung und Unterwäsche können auch Textilien wie Handtücher, Bettzeug sowie Schuhe abgegeben werden“, so Koordinator Hardy Hausmann, der die Sammlung zusammen mit der Kreisbereitschaftsleitung organisiert.

Tragbare Ware werde das DRK in seinen Kleiderstuben bedürftigen Personen anbieten. Überschüsse würden von zertifizierten Partnern sortiert und weiterverwendet. Beschädigte Kleidung diene als wertvoller Rohstoff für Materialien, die beispielsweise als Füll- und Dämmstoffe verwendet würden. „Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen unmittelbar dem DRK zugute. Der Erlös kommt satzungsgemäßen Aufgaben wie interner und externer Erste-Hilfe-Ausbildung, Bekleidung für Rotkreuzhelfer, Katastrophenschutz und Sanitätsdiensten zugute“, so Hausmann.

Für einen reibungslosen Ablauf empfiehlt er, die ­Säcke morgens rauszustellen, damit sie nicht tags zuvor in die Hände von Unbefugten gelangen können. Zusätzlich zur Abholung gibt es aber auch die Möglichkeit, die Ware zwischen 9 und 13 Uhr direkt zu den Verladestellen zu bringen: Heinsberg-Kirchhoven, Schwimmbadstraße, Parkplatz Freibad; Gangelt-Birgden, Großer Pley; Geilenkirchen, Wurmauen-Parkplatz.

Infos gibt es bei Hardy Hausmann unter Telefon 0151/22280056.