Zur Person: Markus Bruns. In Birgelen geboren.

Markus Bruns (51) wurde in Wassenberg-Birgelen geboren und wuchs dort in seinem Elternhaus am heutigen Pützchensweg auf. Schulzeit und Studium in Bonn und Innsbruck folgten ein pastorales Jahrespraktikum in Mönchengladbach, dem Priesterseminar in Aachen das Diakonat in Aachen-Burtscheid.

Nach seiner Priesterweihe 1995 ging er nach Viersen. Fünfeinhalb Jahre war er dort als Kaplan tätig. Im Jahr 2000 wurde er Jugendseelsorger für die Region Kempen-Viersen, zugleich Pfarrer an St. Helena. 2006 wurde er Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden Viersen, zudem Pfarrer an St. Peter und St. Marien.

2010 kam er nach Heinsberg, wurde Leiter der GdG Heinsberg-Waldfeucht und Propst an St. Gangolf. Seit 2015 ist Bruns zudem nicht residierender Domkapitular am Hohen Dom zu Aachen.