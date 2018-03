Kreis Heinsberg.

Zu einer „Kreuzfahrt mit der A.i.d.A.“ wurde in diesem Jahr der Kreuzweg der Arbeit im Kreis Heinsberg. Das Kürzel „A.i.d.A.“ steht für „Armut in der Arbeitswelt“. Arm sein trotz Arbeit als Phänomen im Alltag vieler Menschen auch in der hiesigen ­Region: Davon sollten sich die Teilnehmer der „Kreuzfahrt“ bei dieser Tour durch das Kreisgebiet überzeugen.