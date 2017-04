Kreis Heinsberg.

„Wir finden so einen Euro-Jugend-Treff echt gut, da sich derzeit in Europa alles ein bisschen auseinanderbewegt, so eine Veranstaltung ist die richtige Antwort, hier entgegenzuwirken“ zog Jakob Lang, Vorsitzender der Sportjugend im Kreissportbund Heinsberg, ein positives Fazit. Zum 24. Mal war der Kreis Heinsberg ein Brückenbauer in Sachen Europa.