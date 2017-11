Selfkant-Süsterseel.

Wo gibt es denn so etwas? Zugabe fordern? In einem Gotteshaus? Und gleich zwei Mal? Beim kölsch-katholischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Hubertus Süsterseel gibt es so etwas. Diese besondere Ausgabe des Gotteslobes enthielt in den fast 120 Minuten keine Sekunde der Langeweile, bestätigen viele, die da waren.