Neue Kita auch an der Hastenrather Straße

Neben dem Kindergarten Philippenkuhle in Birgden wird Gangelt etwa zeitgleich einen weiteren neuen Kindergarten mit 85 Plätzen an der Hastenrather Straße in Trägerschaft von ViaNobis – Die Jugendhilfe, Schloss Dilborn bekommen. Diese Einrichtung ist derzeit noch mit 50 Plätzen auf dem Klinikgelände untergebracht.