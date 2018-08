Fische in Fließgewässern robuster bemuskelt

Ein Kenner der schuppigen Unterwasserwelt im Kreis Heinsberg ist zweifellos der mittlerweile 80-jährige Kreisfischereiberater Herbert Kloth. Auch er sieht einer weiteren Wassererwärmung gelassen entgegen. „Selbst wenn die Wassertemperatur über 28 Grad steigen sollte, glaube ich nicht daran, dass es zu einem Fischsterben in der Region kommt.“

Nur einmal habe er dies erlebt, vor mindestens 35 Jahren, da seien alle Fische im Brachelener See verendet. Aber nicht durch Hitze, sondern durch Gift, weil die Ufer gespritzt worden seien und das Gift mit dem Regen in den See gelangt sei, erzählt Kloth.

Gleichwohl gebe es sicherlich Unterschiede, was die Robustheit von Fischen in Fließgewässern im Vergleich zu stehenden Gewässern angehe. Das Muskelfleisch der Forellen, Eschen und Bresen in der Rur sei naturgemäß gut ausgeprägt. „Wenn sie ein Rotauge im See oder im Fluss fangen, sehen sie den Unterschied“, sagt Kloth.