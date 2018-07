Waldfeucht-Haaren.

Mittwochabend, 20 Uhr. Sirenengeheul in der Gemeinde Waldfeucht. Die Leitstelle erhält die Nachricht vom Brand in einer Schreinerei im Gewerbegebiet Entenpfuhl, die Einsatzkräfte vor Ort werden alarmiert. Die Löscheinheit Haaren ist als Erste vor Ort, der Einsatzleiter informiert sich beim Firmenchef über den Sachverhalt, macht sich ein Bild. Mittlerweile rücken die übrigen Einheiten aus der Gemeinde an.