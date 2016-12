Kreis Heinsberg.

Das Thema Energie hat Landrat Stephan Pusch in seiner Rede in der letzten Kreistagssitzung in den Blickpunkt gerückt und dabei den Bogen vom Widerstand gegen das Atomkraftwerk Tihange über den verkleinerten Braunkohletagebau Garzweiler II bis zur E-Mobilität und den energiesparenden LED-Lichtquellen gespannt.