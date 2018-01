Kreis Heinsberg - Das frühere Schulgebäude ganz im Zeichen der Bildung

Kreis Heinsberg.

Nachdem im Dezember bereits der Bauausschuss des Kreises in Heinsberg an der Oberbrucher Straße 1 getagt hatte, ist das in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres von einem Schul- in ein Verwaltungsgebäude umgewandelte Bildungshaus am Mittwoch im Beisein von Landrat Stephan Pusch offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt worden.