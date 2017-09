Heinsberg.

Über 100 Interessenten kamen zur Präsentation eines neuen "Coworking-Space" in Heinsberg. Die anmietbaren Arbeitsplätze öffnen Anfang Oktober im Gebäude der Kreissparkasse. Sechs von sieben Räumen sind schon dauerhaft vermietet. „Werkbank“ ist der Name des neuen Angebots für kreative Köpfe der Region, die sich mit Gleichgesinnten vernetzen oder an einem gemeinsamen Projekt arbeiten wollen.