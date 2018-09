Kreis Heinsberg - Chopin und Grieg zum Auftakt der Meisterkonzertreihe

Kreis Heinsberg. Mit Werken von Chopin und Grieg startet die Meisterkonzertreihe 2018/19 der Anton-Heinen-Volkshochschule am Montag, 17. September, um 20 Uhr: Die Berliner Camerata und Klaviersolist Jean Muller gastieren in der Erkelenzer Stadthalle am Franziskanerplatz.

Es werden neben dem berühmten 1. Klavierkonzert op. 11 von Frédéric Chopin die Serenade für Streichorchester op. 2 von Mieczyslaw Karlowicz und das Streichquartett Nr.1 g-Moll op. 27 von Edvard Grieg in der Fassung für Streichorchester präsentiert.

Die Berliner Camerata steht für hochkarätige Klangkunst und exzellente Musiker. Das im Frühjahr 2009 durch junge Berliner Musiker um die Geigerin Olga Pak gegründete Kammerorchester hat sich durch sein ebenso exzellentes wie erfrischendes Spiel einen ausgezeichneten Ruf und einen vorderen Platz unter den Kammerorchestern Deutschlands erworben.

In enger Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern wie Avi Avital, Yury Revich und Gerd Albrecht entstanden seither unvergessliche Konzerte. Neben eigenen Konzertreihen in Berlin, Hamburg und Bremen und seit 2014 im Gewandhaus Leipzig ist das Orchester auch Veranstalter des Berliner Klassik-Sommers.

Der luxemburgische Pianist Jean Muller erlangte im Laufe seiner Karriere nicht weniger als zwölf erste Preise bei renommierten internationalen Wettbewerben. Als Solist ist er mit Orchestern wie dem Bayerischen Staatsorchester, den Münchner Symphonikern, der Norddeutschen Philharmonie Rostock unter der Leitung von namhaften Dirigenten zu hören.

Eintrittskarten sind erhältlich in den Erkelenzer Buchhandlungen Wild (Markt 4) und Viehausen (Kölner Straße 16), bei der Kultur GmbH in Erkelenz (Franziskanerplatz 11), online unter www.kultur-erkelenz.de, in Heinsberg im VHS-Gebäude an der Westpromenade 9 sowie an der Abendkasse.

Die Volkshochschule bietet außerdem für die sieben Meisterkonzerte ein Abonnement an, das telefonisch unter 02452/134316 noch bis zum 12. September erworben werden kann.