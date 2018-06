Kreis Heinsberg - Chancen in der Wirtschaft: Informationsveranstaltung im Berufskolleg

Kreis Heinsberg. Die Fachschule für Wirtschaft am Berufskolleg Wirtschaft des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen habe sich als Qualifikationsmöglichkeit auf dem Weg zur Übernahme von Führungsaufgaben im betriebswirtschaftlichen beziehungsweise kaufmännischen Bereich in den letzten Jahren bewährt, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Absolventen seien in anspruchsvollen Positionen in Unternehmen, Banken und Versicherungen erfolgreich tätig.

Auch im Schuljahr 2018/19 (Beginn im August nach den Sommerferien) richtet das Berufskolleg Wirtschaft wieder eine Fachschulklasse ein. Dazu findet am Mittwoch, 13. Juni, um 18.30 Uhr im Raum A4 des Berufskollegs Wirtschaft in Geilenkirchen am Erlenweg 2 eine Informationsveranstaltung statt. Alle Interessierten sind zu dieser Informationsveranstaltung eingeladen.

Das Profil des Studienganges ist nach Angaben der Schule gekennzeichnet durch das Kernfach ­Betriebswirtschaftslehre sowie die fachlichen Schwerpunkte Rechnungswesen, Wirtschaftsinformatik sowie Personalwirtschaft mit Wirtschafts- und Arbeitsrecht.

Diese Form der beruflichen Weiterbildung ist gedacht für alle Interessenten, die einen kaufmännischen Beruf ausüben und neben ihrer beruflichen Tätigkeit einen Abschluss als staatlich geprüfte ­Betriebswirtin beziehungsweise als staatlich geprüfter Betriebswirt erwerben wollen und den Aufstieg in das mittlere Management eines Unternehmens oder in die Selbstständigkeit anstreben.

Der Abschluss entspricht im deutschen und europäischen Qualifikationsrahmen (DQR/EQR) dem Niveau 6.

Außerdem bestehen Möglichkeiten, die Fachhochschulreife zu erwerben und die Berechtigung zu erlangen, im Betrieb als Ausbilder tätig zu werden.

Aufnahmevoraussetzung für den Studiengang ist mindestens die Fachoberschulreife. Darüber hinaus sind eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung sowie der Nachweis über ein weiteres lückenlos absolviertes berufspraktisches Jahr im Rahmen einer einschlägigen kaufmännischen Tätigkeit erforderlich. Alternativ kann auch eine einschlägige Berufstätigkeit von mindestens fünf Jahren nachgewiesen werden.

Eine in den Studiengang integrierte Projektphase soll den Studierenden die Möglichkeit einer eigenständigen Betriebserkundung bieten – mit dem Ziel der ­Entwicklung eines für den Betrieb angemessenen Optimierungsvorschlages.

Angelegt ist der Studiengang auf sieben Semester und umfasst somit einen zeitlichen Rahmen von dreieinhalb Jahren.

Die Unterrichtszeiten sind ­voraussichtlich montags und mittwochs jeweils von 18.30 bis 21.45 Uhr sowie samstags von 8 bis 12.15 Uhr. Ab dem Schuljahr 2019/2020 findet der Unterricht nicht mehr samstags, sondern donnerstags von 18.30 bis 21.45 Uhr statt.

Studiengebühren werden laut Berufskolleg nicht erhoben.