Kreis Heinsberg.

Von einem großen Fortschritt, der in den vergangenen Jahren in der Zielerreichung mit Blick auf die Zielmarken aus dem inzwischen zehn Jahre alten Leitbild des Kreises Heinsberg habe realisiert werden können, sprach die über die absolute Mehrheit verfügende CDU-Kreistagsfraktion mit dem Vorsitzenden Norbert Reyans an der Spitze am Dienstag bei einem ­Pressegespräch zu ihrer Halbzeitbilanz in der Wahlperiode 2014 – 2020.