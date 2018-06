Busverkehr: Kreis bleibt „optimistisch“ Von: disch

Letzte Aktualisierung: 1. Juni 2018, 16:00 Uhr

Kreis Heinsberg. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreis Heinsberg war am Donnerstag Thema in Luxemburg. Vor dem Europäischen Gerichtshof ging das juristische Tauziehen um die vom Kreis geplante Direktvergabe der Dienstleistungen im Busverkehr an die West Verkehr GmbH weiter. Ein großes privates Verkehrsunternehmen mit Sitz außerhalb des Kreisgebietes hatte Schritte dagegen eingeleitet.