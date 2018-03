Kreis Heinsberg.

In Haiti wurden sie schon gesichtet, am Reichstag in Berlin, im Borussen-Stadion in Mönchengladbach. Jetzt erobern sie den Kreis Heinsberg: die ­„Bunten Menschen.“ Denn alle katholischen Jugendfreizeiteinrichtungen im Kreis Heinsberg sind Botschafter der Aktion geworden.