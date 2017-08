Peter Altmaier kommt nach Erkelenz

Auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers, kommt Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) an diesem Donnerstag, 24. August, nach Erkelenz. Er wird ab 18.30 Uhr zu einer Rede in der Stadthalle in Erkelenz am Franziskanerplatz erwartet. Einlass zu der Veranstaltung ist ab 18 Uhr.