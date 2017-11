Bundestagsabgeordneter und Landrat als Vorleser

Kreis Heinsberg. Aus Anlass des bundesweiten Vorlesetages waren auch Bundestagsabgeordneter Wilfried Oellers und Landrat Stephan Pusch aktiv.

Oellers besuchte die Kindertagesstätte in Wassenberg-Steinkirchen und hatte die Geschichte „Das Kaninchen und der große rote Roller“ dabei. „Erst wenn Lesen selbstverständlich ist, kann man sich leicht und schnell informieren“, so der CDU-Politiker.

Christdemokrat Pusch war in der Kita Sternschnuppe in Hückelhoven-Schaufenberg. Zur großen Freude der Kinder hatte der Landrat das Buch vom Grüffelo mitgebracht. Und so lauschten die Kinder (darunter auch die drei jüngsten Pusch-Söhne Samuel, Caspar und Felix), was der Landrat vom Grüffelo vorlas.