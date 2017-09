Kreis Heinsberg.

Der Kreis Heinsberg wird in den kommenden vier Jahren nur noch von einem Abgeordneten im Bundestag vertreten: vom Christdemokraten Wilfried Oellers aus Heinsberg, der am Sonntag das Direktmandat mit 45,6 Prozent der Erststimmen gewonnen hat. Der CDU-Politiker aus Heinsberg tritt seine zweite Wahlperiode im Parlament an.