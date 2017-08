Waldfeucht-Brüggelchen.

Bei der Sommerkirmes der St.-Lambertus-Schützenbruderschaft gab es von Anfang an eine brennende Frage: Wird es einen neuen Kaiser geben? Am Kirmesmontag wird traditionell der neue Schützenkönig für das kommende Jahr ermittelt. Da im nächsten Jahr Brüggelchen auch Gastgeber des Gemeindeschützenfestes ist, war das Interesse am Wettbewerb um die Königswürde groß.