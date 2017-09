Brigadegeneral Braunstein hält am Sonntag Kanzelrede in Geilenkirchen

Im Jahr des Jubiläums 500 Jahre Reformation sind bekannte Menschen aus der Region eingeladen, einen Blick von außen auf das Evangelische zu werfen und in Form einer Kanzelrede ihre Sichtweise vorzustellen. Diese Kanzelrede wird jeweils im Rahmen eines Gottesdienstes statt der Predigt gehalten.

Nach Jülich und Heinsberg findet diese Reihe nun in der evangelischen Kirche in Geilenkirchen an der Konrad-Adenauer-Straße 83 statt. Kanzelredner ist am Sonntag, 17. September, um 19 Uhr Brigadegeneral Peter Braunstein, der Kommandeur des Zentrums für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr in Geilenkirchen.

Der Superintendent des Kirchen­kreises Jülich, Pfarrer Jens Sannig, und Pfarrerin Tanja Bodewig gestalten die Liturgie. Im Anschluss an den Gottesdienst wird Elke Bennetreu von der Evangelischen Erwachsenenbildung ein Gespräch zwischen den Beteiligten und der Öffentlichkeit moderieren.

Alle Interessierten sind unabhängig von ihrer Konfession oder Religionszugehörigkeit zu diesem Gottesdienst mit Kanzelrede in Geilenkirchen eingeladen.