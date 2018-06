Kreis Heinsberg - BMW-Diebstähle im Kreis Heinsberg weiter rückläufig

Kreis Heinsberg. Die Zahl der BMW-Diebstähle im Kreis Heinsberg ist im Mai weiter zurückgegangen. Wie die Kreispolizeibehörde gestern auf Nachfrage mitteilte, gab es im vergangenen Monate nur noch vier versuchte oder vollendete Fälle.

Angesichts von elf versuchten oder vollendeten Autodiebstählen insgesamt ist die Marke zwar noch immer überproportional stark betroffen. Jedoch liegt die Zahl der Fälle nun auf dem niedrigsten Niveau seit Dezember. Noch im März war sie regelrecht explodiert: Damals wurden der Polizei 23 Fälle von versuchtem oder vollendetem BMW-Diebstahl angezeigt, im April waren es immerhin noch zwölf.

Über die Gründe für den abermaligen Rückgang kann auch die Polizei nur spekulieren. Festnahmen in diese Richtung habe es nicht gegeben, sagt Polizeisprecherin Angela Jansen.

Zum jüngsten Fall kam es am frühen Morgen von Fronleichnam, als gegen 2.45 Uhr ein schwarzer 3er-BMW in der Heinrich-Aretz-Straße in Birgden verschwand. Die Eigentümer wurden noch durch den Alarm des Fahrzeugs geweckt, konnten den Diebstahl aber nicht mehr verhindern. Im Fahrzeug befanden sich noch ein Laptop, Fahrzeugpapiere, persönliche Papiere sowie zwei Sonnenbrillen.