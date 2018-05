Kreis Heinsberg - Blitzschach: Start zum 29. Grand Prix in Erkelenz

Kreis Heinsberg. Die mit Spannung erwartete 29. Auflage des Blitzschach-Grand-Prix der Kreissparkasse Heinsberg startet am kommenden Samstag, 2. Juni, in Erkelenz. Ausrichter der insgesamt sieben Spieltage sind die fünf hiesigen Schachvereine aus Heinsberg, Erkelenz, Geilenkirchen, Übach-Palenberg und Dremmen.

Gespielt wird auf vier Leistungsebenen: Meisterklasse, Hauptklasse, Allgemeinklasse und Einsteigerklasse. Außer der Kreiszugehörigkeit gibt es für die Anmeldung keine Teilnahmebeschränkung. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner des Kreises Heinsberg und alle beim Deutschen Schachbund gemeldeten Mitglieder der im Kreis Heinsberg ansässigen Schachvereine. Alle Hobby- und Vereinsspieler, die ihre blitzschnellen Ideen in gute Schachzüge ummünzen wollen, sind also zum Mitmachen eingeladen.

Jeder Teilnehmer hat für seine Schachpartie nur fünf Minuten Bedenkzeit. Gemessen wird dies mit modernen, digitalen Schachuhren, die neben den Schachbrettern stehen. Schafft ein Spieler es nicht, seinen Gegner in der vorgegebenen Zeit matt zu setzen, so verliert er die Partie, egal wie gut er steht. Zu hart für Schach-Enthusiasten? Nein, meinen die Experten, denn das mache den Nervenkitzel aus und es sei eine Herausforderung gleichermaßen an Ideenreichtum, Schnelligkeit und Konzentration für jeden Spieler.

Spielort der ersten Runde ist am Samstag ab 15 Uhr die Mensa der Franziskusschule in Erkelenz am Zehnthofweg.

Anmeldungen werden am Samstag bis 14.45 Uhr von der Turnierleitung am Spielort entgegengenommen, sind aber auch vorab möglich per E-Mail an spielleiter@schachfreunde-heinsberg.de.